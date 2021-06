Barella Locatelli: siparietto tutto da ridere in panchina – VIDEO

Clima davvero splendido quello della Nazionale: il divertente siparietto tra Barella e Locatelli in panchina – VIDEO

L’Italia vola agli ottavi di finale di Euro 2020 da prima classificata nel gruppo A: superate Turchia, Svizzera e Galles con un gioco sempre più convincente.

Contro il Galles otto cambi per Mancini con tanti titolari in panchina. Proprio in panchina divertente siparietto tra Barella e Locatelli: il nerazzurro lancia dei fazzoletti a Locatelli che innervosito glieli ritira indietro scatenando l’ilarità del centrocampista sardo dell’Inter.