Baresi: «Regaliamo un’altra notte magica ai tifosi italiani»

Verso Belgio Italia: lo storico ex capitano rossonero Franco Baresi ha caricato gli azzurri con un messaggio su Instagram

Questa sera andrà in scena Belgio Italia, match valido per i quarti di finale degli Europei. La tensione è alle stelle e gli uomini di Mancini faranno di tutto per proseguire il viaggio nella competizione. Intervenuto sul proprio canale Instagram, Franco Baresi ha voluto dedicare un messaggio d’augurio alla Nazionale:

«Euro 2020 quarti di finale è una sfida da affrontare con la serenità e consapevolezza del percorso fatto fino qui e il desiderio di regalare un’altra notte magica a tutti i tifosi italiani. Forza Azzurri».