Baresi: «Sacchi una guida. Ecco i miei ricordi più belli al Milan»

L’ex capitano e difensore del Milan Franco Baresi ha raccontato le sue emozioni nel giorno dei suoi 60 anni

Franco Baresi, ex difensore del Milan, compie quest’oggi 60 anni. L’ex centrale ha riavvolto il nastro dei ricordi parlando dei suoi ricordi in rossonero. Ecco le sue dichiarazioni riprese da MilanNews24.com.

I MOMENTI INDIMENTICABILI – «Ci sono stati diversi momenti che hanno cambiato la mia carriera: a 22 anni quando vestì per la prima volta la fascia capitano, forse non ero ancora pronto per farlo ma ho imparato strada facendo. Il secondo momento è stato l’arrivo di Silvio Berlusconi, abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di averlo per 30 anni: è stato lungimirante, visionario e ambizioso. Lo scudetto del primo anno di Sacchi è il terzo momento: è stato l’inizio di un ciclo incredibile, una delle squadre migliori della storia».

SU SACCHI – «Ha portato una cultura del lavoro e una filosofia che noi non pensavamo di poter raggiungere. Grazie a lui siamo riusciti non solo a vincere ma anche ad emozionare. Abbiamo avuto nel mister una guida molto importante».