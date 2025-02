Scudetto, Bargiggia sicuro: «La botta psicologica che può dare quella squadra sarà decisiva»

Paolo Bargiggia, opinionista e giornalista, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla lotta Scudetto. Ecco le parole

A InterNews24, l’opinionista Paolo Bargiggia ha voluto dire la sua sulla lotta Scudetto.

Sabato è in programma Napoli Inter, big match di questa 27° giornata. Chi vede favorita? Può essere decisiva per quanto riguarda la vittoria dello Scudetto?

«Sicuramente la trasferta a Napoli non è aritmeticamente decisiva, però è chiaro che una vittoria dell’Inter darebbe une bella botta psicologica alla squadra di Conte, che viene da quattro risultati abbastanza deludenti. A loro mancherà anche Anguissa, mentre i nerazzurri si presentano stanchi e con problemi legati agli esterni. Inzaghi nel finale della gara con la Lazio si è schierato con un 4-4-2 proprio per sopperire a queste mancanze, potrebbe farlo anche a Napoli. Mi aspetto un equilibrio totale, anche perché sono due squadre stanche. »