Bargiggia avverte: «La Juve e Ronaldo valutano le soluzioni per l’addio»

L’esperto di mercato Paolo Bargiggia dice la sua sulla permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus: le sue dichiarazioni

Paolo Bargiggia ha parlato della situazione di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Juventusnews24.

Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo invece? Le parole di Paratici hanno spazzato via definitivamente l’ipotesi addio a fine anno?

«Io avevo una convinzione, e me l’ha data ancora di più quanto scritto in Spagna da El Chiringuito, da sempre vicino al Real Madrid secondo cui sarebbero tornati a parlare con il club spagnolo. La domanda è: al di là di tutte le valutazioni tecniche, non sei andato avanti in Champions, c’è una crisi pandemica, hai la volontà di pagare 31 milioni di euro al netto per un giocatore? La risposta è no. Secondo me stanno vedendo insieme se trovano delle soluzioni, in caso positivo lo vendono. Con lui, o senza di lui, dovranno decidere cosa fare con un attaccante, anche perché secondo me non hanno deciso ancora di riscattare Morata».

