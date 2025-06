Bari, Bepi Pillon da consigli per il calciomercato: «Ottimo aver scelto Caserta, ma sarà importante trovare i giocatori giusti»

Bepi Pillon, storico ex allenatore del Bari, ha parlato a TuttoBari.com per commentare il momento dei pugliesi, con l’arrivo del nuovo allenatore Caserta.

DICHIARAZIONI – «E’ stata, indubbiamente, un’ottima scelta. Ha dalla sua una grande chance per dimostrare le sue qualità e il suo modo di intendere il calcio. E’ arrivato in una piazza dove si possono fare cose importanti e dove si può davvero ambire a traguardi di una certa rilevanza. Sono convinto che farà bene anche perchè è un allenatore preparato e profondo conoscitore del lavoro settimanale e del campionato di serie B stesso. Il mercato del Bari? Sarà compito di Magalini insieme a Caserta cercare di allestire una squadra che sia all’altezza della piazza biancorossa e degli obiettivi prefissati dalla società. Sarà importante trovare i giocatori giusti per il modulo che Caserta intenderà mettere in atto. Bisognerà trovare la quadra giusta. Si parte, secondo me, già da una buona base e su quello bisognerà lavorare al meglio possibile per permettere a Caserta di avere una rosa competitiva per il prossimo campionato».