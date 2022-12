Bari, Cheddira: «Mondiale? Calarsi in queste realtà è sempre qualcosa di particolare»

Walid Cheddira, attaccante del Bari che ha brillato ai Mondiali con il Marocco, ha parlato della sua esperienza in conferenza stampa

Walid Cheddira, attaccante del Bari che ha brillato ai Mondiali con il Marocco, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Calarsi in queste realtà è sempre qualcosa di particolare, ti lascia un sacco di emozioni, soprattutto perché ho fatto parte di una squadra piena di grandissimi campioni. Mi è servito per capire i ritmi di quei livelli, dove la soglia d’errore diminuisce. Mi sono trovato in campo con calciatori come Ronaldo, mi ha fatto capire che il lavoro e sacrifici pagano».