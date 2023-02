Bari, Pucino: «Ho giocato facendo infiltrazioni, sulle critiche…»

Le parole di Raffaele Pucino, calciatore del Bari, dopo la vittoria nell’ultimo turno di Serie B contro il Cosenza

Raffaele Pucino ha parlato a Radio Bari dopo la vittoria del Bari al San Nicola contro il Cosenza nell’ultimo turno di Serie B.

PAROLE – «Fa sempre piacere contribuire in maniera positiva. Ho risposto alle voci di chi dice che spingo poco, che mi faccio vedere poco davanti. Sembra che devo saltare ogni volta 4-5 calciatori, ma rispondo sul campo. Contro il Cosenza siamo partiti forte. Poi abbiamo preso un gol evitabilissimo. Ma le situazioni ce le siamo andate a creare. Tutti si aspettano di vincere 3 o 4 a zero, ma la B è così. Con pazienza ed esperienza abbiamo portato a casa una partita importante. Dalla partita dopo il Venezia fino alla sfida col Cittadella, l’ultima da titolare, ho giocato allenandomi due volte a settimana, facendo infiltrazioni. Lo so, questo alla gente poco importa, ma io nonostante gli acciacchi non ho mai demeritato. Il mister ha fatto delle scelte, schierando chi era più pronto. Mi sono allenato, da professionista, e ora mi sono fatto trovare pronto».