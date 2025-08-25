Torino, Baroni in conferenza stampa dopo l’Inter: le dichiarazioni post partita

Marco Baroni parla in conferenza stampa dopo Inter Torino, ecco le dichiarazioni del mister dei granata ai margini della prima partita di Serie A

La stagione del Torino si apre con un esordio da incubo: un pesante 5-0 subito in casa dell’Inter. Nonostante la forza dell’avversario, una delle favorite al titolo, la prestazione della squadra di Baroni è stata ben al di sotto delle aspettative e ha messo in luce criticità che vanno oltre la semplice superiorità tecnica dei nerazzurri.

Il Toro è durato appena 18 minuti, il tempo necessario a Bastoni per sbloccare il risultato su calcio d’angolo, sfruttando un errore di marcatura. Da quel momento, la squadra granata si è sciolta, incapace di reagire e mostrando una fragilità difensiva preoccupante. I successivi gol di Thuram (doppietta), Lautaro Martinez e Bonny sono arrivati in gran parte a causa di passaggi sbagliati e disattenzioni fatali, suggerendo una mancanza di concentrazione e intesa tra i giocatori.

Le scelte iniziali di Baroni, come la titolarità di Simeone e la conferma di Ilkhan a centrocampo, non hanno prodotto i risultati sperati. I cambi successivi, come l’ingresso di Tameze e Aboukhlal, non sono riusciti a invertire la rotta. Il risultato finale è una sconfitta umiliante, che lascia Baroni con un quadro chiaro dei problemi da affrontare, specialmente in difesa.

La reazione dei tifosi, che hanno abbandonato lo stadio per protesta, è un segnale forte di disappunto. L’allenatore ha ora il difficile compito di rialzare il morale di una squadra visibilmente in crisi e prepararla per la prossima, impegnativa sfida in casa contro la Fiorentina. Sarà fondamentale ritrovare solidità e determinazione, perché l’inizio di questo campionato non è stato per niente promettente; pur considerando il divario – enorme – coi meneghini.

La conferenza stampa di Baroni dopo Inter Torino:

