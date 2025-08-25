 Baroni, conferenza stampa Inter Torino: le dichiarazioni
Connect with us

Torino News

Torino, Baroni in conferenza stampa dopo l’Inter: le dichiarazioni post partita

Avatar di Redazione

Published

2 minuti ago

on

By

Baroni

Marco Baroni parla in conferenza stampa dopo Inter Torino, ecco le dichiarazioni del mister dei granata ai margini della prima partita di Serie A

La stagione del Torino si apre con un esordio da incubo: un pesante 5-0 subito in casa dell’Inter. Nonostante la forza dell’avversario, una delle favorite al titolo, la prestazione della squadra di Baroni è stata ben al di sotto delle aspettative e ha messo in luce criticità che vanno oltre la semplice superiorità tecnica dei nerazzurri.

Il Toro è durato appena 18 minuti, il tempo necessario a Bastoni per sbloccare il risultato su calcio d’angolo, sfruttando un errore di marcatura. Da quel momento, la squadra granata si è sciolta, incapace di reagire e mostrando una fragilità difensiva preoccupante. I successivi gol di Thuram (doppietta), Lautaro Martinez e Bonny sono arrivati in gran parte a causa di passaggi sbagliati e disattenzioni fatali, suggerendo una mancanza di concentrazione e intesa tra i giocatori.

Le scelte iniziali di Baroni, come la titolarità di Simeone e la conferma di Ilkhan a centrocampo, non hanno prodotto i risultati sperati. I cambi successivi, come l’ingresso di Tameze e Aboukhlal, non sono riusciti a invertire la rotta. Il risultato finale è una sconfitta umiliante, che lascia Baroni con un quadro chiaro dei problemi da affrontare, specialmente in difesa.

La reazione dei tifosi, che hanno abbandonato lo stadio per protesta, è un segnale forte di disappunto. L’allenatore ha ora il difficile compito di rialzare il morale di una squadra visibilmente in crisi e prepararla per la prossima, impegnativa sfida in casa contro la Fiorentina. Sarà fondamentale ritrovare solidità e determinazione, perché l’inizio di questo campionato non è stato per niente promettente; pur considerando il divario – enorme – coi meneghini.

La conferenza stampa di Baroni dopo Inter Torino:

La conferenza inizierà a breve

Related Topics:

Torino News

Inter Torino 5-0: Chivu a valanga riparte da Thuram e manda un segnale alla Serie A. Baroni, sei davvero questo?

Published

38 minuti ago

on

25 Agosto 2025

By

esult gol Lautaro MG0 9843
Continue Reading

Inter News

Moviola Inter Torino, l’episodio chiave del match

Avatar di Redazione

Published

39 minuti ago

on

25 Agosto 2025

By

La Penna
Continue Reading