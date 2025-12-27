Torino News
Baroni, conferenza Torino Cagliari 1-2: le dichiarazioni post match
Marco Baroni in conferenza stampa dopo Torino Cagliari, sentiamo le dichiarazioni del tecnico granata ai margini del match
Il Torino cade in casa 1-2 contro il Cagliari nell’ultima sfida del 2025. Al vantaggio granata di Vlasic nel cuore del primo tempo risponde Prati poco prima del duplice fischio su sviluppo di corner. A decidere il match nella ripresa è una perla di Kilicsoy, che al 66′ salta tre difensori e batte Paleari. Nel finale il Toro si lancia all’attacco, ma sbatte contro un Caprile in stato di grazia e si vede annullare dal VAR il pareggio di Ngonge per un pallone uscito a fondo campo. Sentiamo alcuni estratti della conferenza stampa dell’allenatore dei piemontesi Marco Baroni ai margini della sfida.
La conferenza stampa dopo Torino Cagliari:
