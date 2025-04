Baroni Lazio, posizione del tecnico ancora in bilico! Spunta un nuovo nome per la panchina biancoceleste: la situazione

Baroni Lazio, la posizione dell’allenatore è ancora in bilico! C’è un nuovo nome per la panchina biancoceleste: le ultimissime

Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Marco Baroni come allenatore della Lazio potrebbe essere a rischio qualora non venissero raggiunti gli obiettivi prefissati, come la qualificazione europea e una prestazione convincente in Europa League.

Tra i possibili candidati per sostituirlo nella prossima stagione emerge il nome di Alberto Gilardino, ex tecnico del Genoa e figura di spicco nel panorama calcistico italiano.