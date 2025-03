Lazio, Baroni alla vigilia del match contro il Milan: «Le critiche fanno parte del gioco, noi siamo una bella squadra che fa un buon calcio. Su Castellanos...»

L’allenatore biancoceleste ha parlato alla vigilia del match contro il Milan di Conceicao. Le parole

Il tecnico biancoceleste Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa in vista del big match col Milan, valido per il 27° turno di Serie A, ed ha commentato così le critiche ricevute nell’ultimo periodo dalla sua Lazio e da alcuni giocatori. A seguire le sue parole.

CRITICHE – «Le critiche fanno parte del gioco, noi siamo una bella squadra che fa un buon calcio. Non siamo ancora una grande squadra, ma stiamo lavorando ogni giorno per diventarlo. Noi qua dentro siamo ambiziosi nella crescita passo dopo passo, i confronti con queste partite importanti contro queste grandi squadre ci stimolano. Noi andiamo a cercare questi stimoli, lo vogliamo tutti, dal gruppo squadra ai tifosi».

COPPA ITALIA – «Siamo sempre fiduciosi e ottimisti, siamo dispiaciuti perché ci tenevamo per i tifosi e per la società. La rabbia è un sentimento che non ti porta mai da nessuna parte, può stare lì momentaneamente ma devi avere dei sostegni forti. Dobbiamo pensare alle cose che possiamo migliorare e cambiare»

ASSENZA CASTELLANOS – «Il gol è responsabilità del collettivo, non del singolo. Abbiamo spesso sottolineato come in tanti sono andati in gol, certamente Taty è un giocatore importante. Noi dobbiamo sempre avere una grande produzione offensiva, la chiave è nel collettivo non nelle individualità. Abbiamo bisogno di questo, c’è fiducia e c’è convinzione. La squadra sa quello che deve fare».