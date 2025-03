Baroni: «Siamo molto concentrati sulla partita! Ho parlato con la società, e sul futuro della Lazio dico...»

Baroni, allenatore della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Torino. Ecco le parole

Marco Baroni, in vista del match tra Lazio e Torino ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa.

FUTURO – «La società non mi ha detto nulla, abbiamo sempre lavorato in questa direzione. Anche da parte dei ragazzi che sono arrivati a gennaio ora sono sicuramente più pronti. Il presidente l’ho visto ieri per la prima volta, abbiamo pranzato con altre persone e siamo stati 20 minuti insieme. Con il direttore c’è un confronto quotidiano, non c’è stato nulla di diverso in queste due settimane di diverso rispetto alla quotidianità del nostro lavoro».

SUL TORINO – «Siamo tutti concentrati sulla prossima partita, lo siamo dalla sfida di Bologna. Le critiche fanno parte del nostro lavoro, quando sono obiettive sono utili per il nostro lavoro. Questo rappresenta una leva per il nostro lavoro, bisogna crescere anche da queste cose.»

MOMENTO – «Sappiamo benissimo di essere entrati nella parte più importante della stagione, ci portiamo dietro quanto di buono fatto fino ad adesso e ci faremo trovare pronti.»