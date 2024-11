Baroni analizza: «Una grande sfida contro una squadra forte. Vi racconto il primo gol»

Le dichiarazioni di Baroni, tecnico della Lazio, a Sky Sport dopo la vittoria dei biancocelesti contro il Porto in Europa League

Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro il Porto in Europa League. Ecco le sue parole:

SODDISFAZIONE – «É chiaro che siamo contenti perchè c’è entusiasmo e lo vogliamo alimentare con delle prestazioni importanti. La squadra lo ha fatto contro una squadra forte e questo mi rende soddisfatto, ma il merito è dei ragazzi che ci hanno creduto e chi è entrato dentro è andato benissimo, basta vedere Pellegrini e il contrasto appena entrato. Questo è quello che mi piace. Quando parlo di emotività parlo di questo atteggiamento che anche quando giochi partite così ravvicinate la testa muove le gambe».

CREDERCI FINO IN FONDO – «Sapevo che la squadra doveva crederci fino in fondo, perchè nei minuti finali, quando io parlo di emotività parlo anche di mentalità e personalità e quindi di una squadra che fa un passo avanti e non uno indietro. In quel momento bisognava metterli sotto».

SFIDA DI LIVELLO – «Noi viviamo di sfide. Io ho detto ai ragazzi che quando arrivano queste gare qui conta molto il percorso che ti ci ha portato, quindi gli ho proprio chiesto di giocare con gioia e convinzione. Mi fa piacere che oggi siamo stati capaci di capire i tempi e i momenti della partita».

PRIMO GOL – «Era uno schema che abbiamo provato: loro sapevano che attacchiamo davanti e hanno dato copertura. Abbiamo sfruttato questa palla lunga con Castellanos a cui piace staccarsi e prendere palla dietro. Le palle inattive sono un aspetto importante, specie quando trovi squadre chiuse, è una risorsa su cui si lavora. I ragazzi ci credono, è una soluzione che lavorandoci porta i gol per sbloccare partite complicate».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI BARONI SU LAZIONEWS24