Baroni pre Lazio Viktoria Plzen: «Lottiamo per vincere! Farò queste scelte, e sulle condizioni di quei giocatori dico che...»

Baroni pre Lazio Viktoria Plzen: le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa sul match di Europa League

Marco Baroni, in vista della sfida di Europa League tra Lazio e Viktoria Plzen, il tecnico biancoceleste ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa.

SULLA PARTITA – «Gestire la partita sarebbe l’errore più grande da commettere, dobbiamo giocare tutte le partite per vincere. Sappiamo che domani sarà una partita da dentro o fuori, non possiamo pensare che abbiamo due risultati su tre. La squadra dovrà entrare in campo con la voglia di fare subito la partita »

SFIDA COL BOLOGNA E SCELTE PER LA GARA– «Gioca chi sta meglio. Giocheremo tutti, non sarà importante chi parte ma sarà fondamentale chi entrerà dopo. Non faremo nessun calcolo »

SFIDA DI ANDATA– «Una squadra che conoscevamo, raramente ho visto dieci giocatori che corre così tanto. Calciano tantissimo, hanno tanta fisicità e sarà importante gestire le seconde palle. Dovremo fare noi la partita e andare subito alla ricerca del gol »

CONDIZIONI TATY E TAVARES– «Domani Taty sarà sicuramente della partita, bisognerà fare delle valutazioni con il ragazzo così come per Nuno »