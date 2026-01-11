Baroni a rischio esonero? Cairo ha preso una decisione dopo il KO in Atalanta Torino! La posizione del club granata in merito al futuro del tecnico

Il Torino sceglie la via della continuità, allontanando con decisione i venti di crisi. Nessun ribaltone in panchina: Marco Baroni resta saldo al comando della nave granata. Dopo le forti turbolenze seguite alla sconfitta rimediata ieri sera alla New Balance Arena contro l’Atalanta, la seconda battuta d’arresto consecutiva per i piemontesi, si erano addensate nubi minacciose sul futuro del tecnico fiorentino. Nel mirino della critica e della tifoseria erano finite soprattutto le discusse scelte di formazione, colpevoli di aver escluso dall’undici titolare pedine considerate imprescindibili come il bomber argentino Giovanni Simeone, l’attaccante scozzese Che Adams e il promettente centrocampista turco Emirhan Ilkhan. Tuttavia, come riferito da Sky Sport, il clamoroso scenario di un esonero è stato spazzato via in mattinata: il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno rinnovato la piena fiducia all’allenatore.

La dirigenza del Toro ha optato per la stabilità in un momento cruciale della stagione, evitando scossoni emotivi. Stravolgere la guida tecnica ora sarebbe stato un azzardo tattico, considerando il calendario fittissimo e delicato che attende la squadra. I granata, infatti, sono attesi da una settimana di fuoco che non ammette distrazioni: martedì sera scenderanno in campo allo stadio Olimpico per sfidare la Roma nel match secco degli ottavi di finale di Coppa Italia, per poi ritrovare i giallorossi tra sette giorni, questa volta tra le mura amiche, per il ventunesimo turno di Serie A.

La conferma di Baroni non è dettata solo dall’emergenza temporale, ma risponde a una precisa logica progettuale definita la scorsa estate. Il patto, siglato con il ritorno in dirigenza dell’esperto Petrachi, si fonda su direttive tecniche chiare che richiedono tempo e pazienza. Il modulo di riferimento resta il collaudato 3-5-2, un assetto che la società ritiene ancora l’abito migliore per valorizzare la rosa. Avanti insieme, dunque, per tentare l’immediato riscatto.