Bastoni fischiato anche in Milan Inter: non si placano le polemiche attorno al difensore! Neanche il tifo rossonero lo ‘perdona’

Bastoni è stato fischiato anche in Milan Inter: polemiche a non finire attorno al difensore! Non viene perdonato dopo la simulazione con la Juve

In questo vibrante avvio del derby di Milano, oltre all’intensa tattica sul rettangolo verde, si sta puntualmente ripetendo un episodio già visto e analizzato durante gli ultimi impegni ufficiali della capolista. Il centrale nerazzurro Alessandro Bastoni sta ricevendo una vera e propria pioggia di fischi e contestazioni da parte della caldissima tifoseria del Milan.

Non si tratta, in realtà, della prima volta che il giocatore riceve un’accoglienza così aspra dopo quanto accaduto nel recente Derby d’Italia. La tanto discussa simulazione contro la Juventus, infatti, è rimasta per settimane al centro di accese polemiche e roventi dibattiti mediatici. L’onda lunga di quell’episodio non si è affatto placata: nelle gare successive di campionato, il difensore è stato quasi sempre il bersaglio privilegiato del disappunto da parte delle tifoserie avversarie. Anche questa sera, come ampiamente prevedibile alla vigilia, il copione non cambia: Bastoni viene inondato di fischi sonori e assordanti ogni singola volta che si trova in possesso del pallone, in un clima di pura e accesa rivalità calcistica.