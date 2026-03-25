Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: «Ha già detto sì al Barcellona!». Svelata la volontà del difensore e il prezzo

Bastoni Inter, dalla Spagna: «Ha già detto sì al Barcellona!». Svelata la volontà del difensore e il prezzo per il suo trasferimento in Blaugrana

Tornano a circolare voci di mercato attorno ad Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter e della Nazionale italiana, accostato al Barcellona in vista della prossima estate. Nelle ultime ore, la trasmissione spagnola El Chiringuito ha rilanciato l’ipotesi di un forte interesse del club catalano per il centrale nerazzurro, parlando anche di contatti già avviati e di una valutazione intorno ai 60 milioni di euro. Secondo l’emittente spagnola, Bastoni avrebbe già detto sì al Barcellona e sarebbe più che disposto a salutare la squadra nerazzurra in estate per intraprendere questa nuova avventura della propria carriera.

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Inter e Bastoni, il presente parla ancora di centralità nel progetto

Bastoni continua a essere un elemento centrale nel progetto nerazzurro. Il difensore italiano è stato protagonista anche nelle grandi notti europee dell’Inter. Questo non esclude che il suo nome possa piacere ai blaugrana, ma oggi non basta per parlare di affare vicino alla chiusura.

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Barcellona interessato, ma oggi resta una pista tutta da verificare

Il Barcellona potrebbe effettivamente cercare un rinforzo di alto livello in difesa, e il profilo di Bastoni, mancino, esperto e abituato a giocare in una linea a tre o a quattro, è coerente con le esigenze di un top club europeo.

PAROLE – «Il Barcellona vuole un centrale e il prescelto è Bastoni: da quello che mi risulta è che il giocatori ha detto sì al Barcellona. Ci sono già stati contatti e il prezzo è di circa 60 milioni e c’è da trattare con l’Inter: Bastoni vuole andare via e mi hanno detto che le conversazioni sono state positive. E Bastoni è disposto di venire al Barcellona».