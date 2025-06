Elias Baum, la sorpresa dell’Eintracht: dal prestito alla Champions League

Tutto sulla stagione di Elias Baum, difensore tedesco classe 2005 dell’Eintracht Francoforte. I dettagli sul giovane talento

Elias Baum è l’incarnazione della sorpresa nel calcio moderno, un giovane che si è guadagnato sul campo un’opportunità che neanche lui si aspettava. «Onestamente, all’inizio non ci avevo proprio fatto i conti», ha ammesso Baum in un’intervista alla Frankfurter Rundschau, mostrando una genuina sorpresa per l’andamento della sua ultima stagione. Ceduto in prestito, si è ritrovato non solo pienamente integrato, ma protagonista indiscusso: «Sono stato subito integrato completamente, ho saputo mettermi in mostra in preparazione con buone prestazioni e sono stato poi un elemento fisso della squadra. Il fatto di aver giocato effettivamente 37 partite mi ha sorpreso un po’ anche me stesso».

La sua crescita non è passata inosservata a Francoforte, dove i dirigenti dell’Eintracht hanno seguito attentamente ogni suo passo: «Elias ha giocato una stagione di Seconda Liga davvero eccezionale e ha avuto un ruolo fondamentale a Elversberg. Il nostro obiettivo è che torni», ha dichiarato il direttore sportivo Markus Krosche. Prima del prestito, Baum aveva collezionato quattro brevi apparizioni in Bundesliga con l’Eintracht e due presenze in Conference League nel 2023/24, inclusi 90 minuti nella sconfitta per 0-2 contro l’Aberdeen.

A Elversberg, il giovane terzino destro ha potuto sfogare tutto il suo potenziale offensivo, coprendo l’intera fascia con una frequenza impressionante. Spesso si spingeva fino alla linea di fondo, creando pericoli con i suoi cross e dimostrando un’eccellente capacità di combinazione. La sua velocità, con un picco di 33,9 km/h, ne ha fatto una spina nel fianco per le difese avversarie.

Le sue statistiche parlano chiaro: sette assist in campionato e due in DFB-Pokal sono numeri di assoluto rilievo per un difensore esterno. A questi si aggiungono sei passaggi che hanno portato a gol e, in un’occasione memorabile contro il Norimberga (3-1), ha persino segnato una doppietta, inclusa una rete spettacolare dalla distanza con il suo piede debole.

Nonostante ammetta di avere ancora margini di miglioramento, in particolare nella ricerca di un maggiore equilibrio tra fase difensiva e offensiva, Baum torna all’Eintracht con un ritrovato senso di fiducia: «Certo, il passo verso l’Eintracht è grande, soprattutto considerando che il club ora gioca in Champions League. Ma sono convinto di potermi sviluppare ulteriormente a Francoforte. Non vedo l’ora di affrontare la concorrenza e voglio ottenere il maggior numero possibile di presenze», ha affermato il giovane. La sua condizione di Local Player formatosi nel club gli garantisce un posto nella rosa di Champions League, un ulteriore stimolo in vista della prossima stagione.