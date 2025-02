Bayer Leverkusen Colonia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla BayArena andrà in scena la sfida di Coppa di Germania Bayer Leverkusen Colonia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla BayArena di Leverkusen si giocherà la gara valevole per i quarti di finale di Coppa di Germania tra Bayer Leverkusen Colonia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Kovar; Mukiele, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Tella, Wirtz; Schick.

Colonia (3-4-1-2): Schwäbe; Hübers, Schmied, Heintz; Gazibegovic, Ljubicic, Martel, Paqarada; Kainz; Downs, Tigges.

Orario e dove vederla in tv

Bayer Leverkusen Colonia si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 5 febbraio per i quarti di finale della Coppa di Germania. La partita verrà trasmessa in esclusiva su SKY SPORT CALCIO e sulla piattaforma NOW.