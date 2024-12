Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: «Sul Bayern senza Kane dico questo»

Il tecnico delle Aspirine è intervenuto così sull’imminente match di Coppa di Germania contro il Bayern Monaco

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato della sfida contro il Bayern Monaco in Coppa di Germania. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

COPPA – «È sempre molto speciale questo torneo. Giocare a Monaco di Baviera è probabilmente la sfida più grande che si possa affrontare nella DFB Pokal ed è una partita fondamentale per tutti. Sappiamo quanto sia difficile all’Allianz Arena contro un’ottima squadra. È una partita, tutto può succedere: lotteremo e fare tutto il possibile»

CHE MATCH SARÀ – «Vedremo. Forse ci saranno momenti in cui dovremo difendere un po’ in profondità, è normale. Ma non per tutta la partita, vogliamo anche giocare bene con la palla. Il Bayern è aggressivo e mette molta pressione, quindi dobbiamo essere pronti per questo, ma non solo, vogliamo fare una prestazione completa»

KANE – «Ovviamente Harry Kane è un giocatore importante, ma loro hanno molte opzioni in avanti con Thomas Müller, Gnabry, Olise, Tel. Hanno due giocatori per ogni posizione, Sane e Olise a destra, Gnabry e Coman a sinistra. Hanno Tel, Muller, Musiala. Vedremo domani. Non so come si schiereranno, ma è una cosa che non possiamo controllare»