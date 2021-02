Jerome Boateng non giocherà la finale di Mondiale per Club a causa della morte dell’ex ragazza. Ecco l’annuncio del Bayern Monaco

Jerome Boateng non giocherà la finale di Mondiale per Club tra il suo Bayern Monaco e il Tigres. Come spiegato dal Bayern Monaco, Boateng tornerà in Germaia per motivi personali. L’ex ragazza del difensore è stata trovata morta nel suo appartamento di Berlino.

«Come ha appena spiegato Hansi Flick, Jérôme Boateng tornerà a Monaco prima della finale per motivi personali».