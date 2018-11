Il Bayern Monaco si attiva per Dybala ma l’argentino commenta: «Sono contento alla Juve. Abbiamo ancora molti obiettivi»

Il Bayern Monaco ha rinnovato il suo interesse per il numero 10 bianconero, Paulo Dybala. La Joya ha un contratto con la Juventus fino al 2022 ma il club tedesco è pronto a intavolare una trattativa nel caso si aprisse uno spiraglio per l’acquisto dell’argentino. A rispondere all’ipotesi di un trasferimento al Bayern è lo stesso Dybala che commenta: «Non è tra i miei pensieri. Sono molto contento di giocare alla Juve, abbiamo ancora molti obiettivi da raggiungere insieme e sono concentrato su quelli». La Joya bianconera si concentra sull’obiettivo Champions League e aggiunge: «Ero già convinto che fossimo all’altezza l’anno scorso, ma ora le mie aspettative sono aumentate ancora di più. La nostra mentalità è sempre la stessa, noi vogliamo vincere tutto». Nelle ultime ore Dybala ha ottenuto risultati con la nazionale andando finalmente a segno con la maglia argentina e adesso si prepara a tornare per dare il meglio con la sua Juve.