Bayern Monaco, Goretzka: «Esonero Nagelsmann? Mentirei se dicessi che non siamo stati colpiti...»

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato dell’esonero di Nagelsmann e dell’arrivo di Tuchel in panchina

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport De.

NAGELSMANN – «Mentirei se dicessi che non siamo stati colpiti da quanto accaduto negli ultimi giorni. Penso che sia ancora estremamente difficile. Abbiamo avuto un rapporto molto stretto con Julian e abbiamo trascorso gli ultimi anni con lui. Probabilmente l’ho visto più volte della mia famiglia e quando accade così che dal nulla viene esonerato, penso che sia uno shock per tutti. Dobbiamo fidarci della dirigenza del nostro club per fare il loro meglio. Personalmente non ho certo avuto screzi con Nagelsmann, ma non so come sia andata per il resto».