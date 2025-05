Bayern Monaco, Goretzka sul futuro: «Non ho intenzione di lasciare. Wirtz? Non voglio dargli consigli»

Al canale Welt Am Sonntag Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, si è espresso sul futuro e quello della squadra.

PAROLE – «È stata una decisione consapevole. Sentivo che nella mia situazione non avevo nulla da guadagnare da dichiarazioni o interviste. Sentivo anche che ciò che dicevo veniva spesso frainteso e quindi non recepito correttamente. Ho deciso che volevo concentrarmi sul calcio e ignorare tutto il resto. Volevo dare le risposte in campo, anche se è un cliché».

WIRTZ – «Per me allora, il passo era sicuramente più grande di quello che sarebbe per Flo Wirtz ora. Ricordo ancora di aver detto alla prima conferenza stampa al Bayern che volevo essere un giocatore di punta. Ho sentito molte risate. Mario Basler poi ha detto su ‘Doppelpass’ che non avrei giocato cinque partite qui. Non credo che lo direbbe a Wirtz. Ma non so dove si trovi Flo e non voglio dargli consigli»

MULLER – «Se lo meriterebbe. Ma fa parte della sua storia il fatto che spesso non abbia ricevuto il riconoscimento che meritava per i suoi straordinari successi. L’ultima volta mi ha detto che in tutta la sua permanenza al Bayern è stato solo due volte nella top 11 di ‘Kicker’. Tutti sanno qual è la cosa più importante per lui»

KIMMICH – «Non so se darei un voto alla stagione. Abbiamo fatto molte cose molto meglio rispetto alla stagione precedente. Siamo stati sfortunati in Champions League e in Coppa di Germania; avremmo sicuramente potuto fare di più. Ma in campionato, il titolo più onesto, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il modo in cui giochiamo a calcio è di nuovo più simile a quello del Bayern»

FUTURO – «Non ho intenzione di lasciare il club. Il mio obiettivo è sicuramente giocare per l’FC Bayern la prossima stagione. Amo l’FC Bayern, la gente qui, i miei compagni di squadra».

CHAMPIONS – «È brutalmente difficile raggiungere una finale di Champions League. Questo non cambia se la finale si gioca nel tuo stadio; questo non la rende più probabile. Tuttavia, molto sarebbe stato possibile in questa stagione. Piccoli momenti hanno deciso l’esito; come spesso negli ultimi anni, la situazione generale era un po’ a nostro sfavore nel momento cruciale. Ci mancavano giocatori chiave. Le cose sarebbero potute andare diversamente. Abbiamo giocato molto bene contro l’Inter e meritavamo di più. È incredibilmente frustrante. Ciononostante, credo che siamo sulla strada giusta».