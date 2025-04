Bayern Monaco, Hoeness: «Rimonta contro l’Inter? Tutti dovranno eccellere, ma non ho mai visto così tanti infortuni…»

Le parole di Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, sulla possibile rimonta in Champions League contro l’Inter. I dettagli

Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha parlato a Blickpunkt Sport del ritorno di Champions League contro l’Inter.

MULLER – «Sarebbe stato meglio se avesse preso la decisione lui e non il Bayern. Ho visto molti grandi giocatori ritirarsi: Günter Netzer, Wolfgang Overath,Franz Beckenbauer, Gerd Müller. Alla fine, è andato tutto in pezzi per tutti perché non volevano accettare di non essere bravi quanto avrebbero voluto.” Non bastavano 15 minuti di quattro o cinque partite all’anno. Un contratto con il Bayern Monaco dura 365 giorni. L’intero club ha preso la decisione all’unanimità. Non c’era una sola persona nelle commissioni, incluso il consiglio di sorveglianza, che non fosse d’accordo. Una persona come Thomas Müller, un grande atleta e – credo – anche un grande allenatore, sarebbe la persona giusta per il Bayern per molti anni a venire. È assolutamente necessario legare Thomas Müller al club».

RIMONTA CONTRO L’INTER – «L’unico modo per vincere la partita è che tutti i giocatori eccellano. Sono pienamente d’accordo con quello che dice Thomas Müller: non abbiamo bisogno di un miracolo, abbiamo bisogno di una prestazione eccezionale. Sono al Bayern da molto tempo, ma non ho mai vissuto una serie di infortuni così gravi. Abbiamo cinque o sei giocatori titolari fuori per mesi. Nessuna squadra può farcela. Ecco perché è importante sviluppare una mentalità da squadra. È l’unico modo per vincere la partita, se tutti i giocatori eccellono. Sono pienamente d’accordo con quello che dice Thomas Müller: non abbiamo bisogno di un miracolo, abbiamo bisogno di una prestazione eccezionale».