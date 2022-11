Inter, Marotta: «Skriniar? Rinnovo prima del Mondiale. Gosens diventerà importante per noi»

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato nel pre partita della sfida contro il Bayern Monaco del momento e di alcuni giocatori

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato nel pre partita della sfida contro il Bayern Monaco del momento e di alcuni giocatori. Le sue dichiarazioni:

«Questo è un gruppo che con molti giocatori è insieme da diversi anni. Siamo in costante crescita come dimostrano anche i risultati ottenuti in Europa».

SKRINIAR – «Il suo valore è superlativo sia in campo che fuori, spero tanto e sono ottimista che si possa arrivare a una conclusione positiva sulle negoziazione del rinnovo prima del Mondiale»

GOSENS – «Siamo fiduciosi che possa entrare sempre di più nei meccanismi della squadra e essere decisivo. E’ anche un punto di riferimento della Nazionale tedesca».

TIFOSI – «Ieri abbiamo rilasciato un comunicato molto esplicito. Da sempre l’Inter combatte ogni tipo di violenza. Ci deve essere un concorso di aiuti nel debellare queste situazioni. Guardiamo alle cose belle e non a quelle negativa, anche se quella dell’altra sera resta una pagina brutta del calcio».

LUKAKU – «Si sono verificate in queste settimane delle ricadute sugli infortuni e questo è dovuto anche alla voglia di rientrare prima dei giocatori e della società. Noi siamo convinti che anche senza Lukaku potremo fare bene».