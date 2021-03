Bayern Monaco, Kahn: «I segni della pandemia nel calcio li vedremo la prossima stagione»

Oliver Kahn ha parlato della crisi economica che stanno attraversando i club mondiali a causa della pandemia

Oliver Kahn, ex portiere del Bayern Monaco che dal 1° gennaio 2022 assumerà il ruolo di CEO del club bavarese, ha rilasciato un’intervista a Kicker dove ha parlato della crisi economica di tutti i club mondiali a causa della pandemia da Covid-19.

«Questa stagione è ancora nei limiti, ma nella prossima vedremo i segni della crisi portata dall’emergenza Coronavirus. La riforma della Champions nel 2024 non ci porterà alcun reale progresso se allo stesso tempo aumenteranno subito le commissioni per i trasferimenti e gli stipendi. Questa spirale deve essere interrotta a un certo punto. Restrizioni più severe sui salari nell’ambito del Fair Play Finanziario per ripristinare un equilibrio più ragionevole. Chiunque abbia un interesse nel recupero del sistema calcio dovrebbe chiedere che i regolamenti FFP vengano applicati severamente e resi ancora più rigorosi».