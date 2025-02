Bayern Monaco, Kompany in conferenza: «Kane? Concesso un giorno di riposo, posso dirvi che…»

L’allenatore dei bavaresi ha fornito alcuni aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante inglese dopo l’infortunio rimediato contro il Leverkusen

L’allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, nella conferenza stampa odierna ha rassicurato i tifosi bavaresi sullo stato di salute di Harry Kane.

L’attaccante inglese, dopo il colpo subito durante l’ultima partita di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen, non si è allenato con il resto della squadra nella giornata di oggi. In conferenza Kompany ha rassicurato tutti spiegando come abbia concesso al giocatore un giorno in più di riposo. Di seguito le parole dell’allenatore.

SITUAZIONE KANE – «Non è niente di grave. Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare dopo l’ultima partita e a volte è necessario concedere un giorno di riposo extra ai giocatori. Vedremo come si sentirà domani e prenderemo una decisione, ma non credo ci sia nulla di preoccupante».

IMPEGNO CHAMPIONS – «Ho volutamente lasciato tutto un po’ nel vago, quasi lanciando un po’ di incertezza, ma suppongo che lo scopriremo domani se ci sarà contro il Celtic».