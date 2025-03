Bayern Monaco, Kompany: «Leverkusen? Il derby sarà speciale, purtroppo io e Xabi non giocheremo. Precedenti negativi? Rispondo così»

Le parole di Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, in vista della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen

Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions League del Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen.

DERBY TEDESCO – «È sempre una partita tra il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen. Purtroppo io e Xabi Alonso non potremo giocare domani».

LEVERKUSEN – «Entrambe le squadre hanno molta qualità individuale e molta intensità. I tre precedenti hanno avuto tutti storie diverse. Le partite si svolgono sempre al limite, non ci sono molte differenze. Il Leverkusen merita di essere considerato un avversario di vertice. Non vediamo l’ora che arrivi domani perché è una partita importante».

PRECEDENTI – «In ogni partita contro di loro, si trattava dei dettagli. Le tre partite hanno avuto storie completamente diverse. Non mi aspetto grandi differenze neanche nelle prossime due partite, ma non si sa mai. Non vogliamo rivelare troppo».

GIOCARE IN CASA – «Sicuramente ha un ruolo, non bisogna perderlo di vista. Giochiamo in casa domani, il che richiede una mentalità diverso. Certo, abbiamo le stesse aspettative anche lontano da casa, ma ci sono fattori che giocano un ruolo. Domani non è tutto o niente, non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che ci sono due partite. Ma domani saremo a casa, quindi può sempre succedere qualcosa di speciale».

INFORTUNI – «Per una partita come questa sei sempre al 100%. Pavlovic non ha ancora recuperato, spero che torni presto».