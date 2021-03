La Lazio svolge il consueto walk around alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco – VIDEO

Alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco, la Lazio svolge il consueto walk around. I biancocelesti sono scesi in campo all’Allianz Arena alle 18.15 per sondare il terreno di gioco dove, domani sera, sfideranno i campioni d’Europa.

Le immagini del walk around di Inzaghi e i suoi giocatori: