Bayern Monaco, nessuna speranza per Chiesa: la Juve chiude le porte

Chiesa Bayern Monaco: la risposta della Juventus all’interesse dei tedeschi. Le ultime notizie sul futuro dell’esterno classe ’97

Secondo quanto afferma Fabrizio Romano, esperto di mercato, non c’è alcuna possibilità per il Bayern Monaco di acquistare Federico Chiesa in estate. Nonostante i rumors su un presunto interesse dei tedeschi per l’esterno classe ’97, per la Juventus è intoccabile e non verrà venduto.

Chiesa sarà un giocatore chiave per Massimiliano Allegri nella prossima stagione, che vorrà porlo al centro del progetto della sua nuova Juve.