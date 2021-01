Bayern Monaco, occhi puntati su De Jong: è il grande obiettivo per la prossima stagione

Il Bayern Monaco segue con grande attenzione Frenkie de Jong. Il centrocampista del Barcellona è l’obiettivo per la prossima stagione

Il Bayern Monaco pensa già alla prossima stagione e ai colpi di mercato per rinforzare una rosa già super competitiva. Secondo quanto riportato dalla Bild, i bavaresi avrebbero messo nel mirino Frenkie de Jong del Barcellona.

L’olandese il grande obiettivo per l’estate per la prossima estate, ma il club tedesco avrebbe in lista anche altri quattro giovani in rampa di lancio: Boubacar Kamara del Marsiglia, Eduardo Camavinga del Rennes, Florian Neuhaus e Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach.