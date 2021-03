Bayern Monaco, pronto il rinnovo di Goretzka. Deciso il futuro di Douglas Costa

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Bayern Monaco sta muovendo passi concreti per arrivare al rinnovo di Leon Goretzka.

Inoltre il club bavarese ha deciso che non riscatterà Douglas Costa. L’ala brasiliana tornerà alla Juventus e lì dovrà decidere il suo futuro. Smentite le voci che vedevano la Vecchia Signora in contatto con il Gremio per provare a cedere l’esterno.

Bayern Münich are working to extend Leon Goretka’s contract and they’ve already decided that Douglas Costa will *not* be signed on a permanent deal.

The Brazilian winger will come back at Juventus – there are no talks with Gremio as of today, despite rumours. 🔴 #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2021