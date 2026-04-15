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Bayern Monaco Real Madrid LIVE: cronaca, sintesi e risultato della sfida di ritorno di Champions League
Bayern Monaco Real Madrid LIVE: cronaca, sintesi e risultato della gara di ritorno di Champions League 2025/2026
Segui LIVE la super sfida Bayern Monaco Real Madrid con Calcionews24. In campo il match valido per i quarti di finale di ritorno della massima competizione europea.
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In attesa dell’inizio della sfida…
FORMAZIONI UFFICIALI
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.
REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Mendy; Brahim Diaz, Valverde, Bellingham, Arda Güler; Vinicius Jr., Mbappé. Allenatore: Arbeloa.
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