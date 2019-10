Bayern Monaco, tegola Hernandez. Il bollettino sul giocatore

Bayern Monaco, tegola per Lucas Hernandez. Il terzino ha accusato la rottura parziale del legamento della caviglia destra

Il Bayern Monaco ha potuto festeggiare un’importante successo esterno in Champions League, ma è tornato in Baviera piuttosto incerottato. Se per Javi Martínez e Serge Gnabry non ci sono grossi problemi, lo stesso non può dirti per Lucas Hernandez.

Il terzino, fa sapere la società tramite un comunicato, ha accusato rottura parziale del legamento nella caviglia destra. Un infortunio che lo costringerà a star lontano dai campi per diverso tempo.