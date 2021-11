Bayern Monaco, tripletta Lewandowski in Champions: «Sentivo un’energia particolare»

L’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski ha commentato la tripletta contro il Benfica alla sua 100esima partita in Champions League

Robert Lewandowski ha festeggiato con una tripletta al Benfica la sua 100esima presenza in Champions League e ha parlato della sua prestazione ai canali ufficiali del club bavarese.

ENERGIA PARTICOLARE – «Non so se è stata una serata perfetta, perché c’è stato quel rigore sbagliato, ma non mi sono preoccupato. Meglio prima che dopo. Ho sbagliato a calciare da quella parte e il portiere era già lì e ha trovato l’angolo giusto. Succede. Per fortuna abbiamo segnato ancora qualche gol, me compreso. Poco prima della partita, l’allenatore mi ha chiesto se fosse la mia 100esima partita di Champions League e ho dovuto pensarci un attimo. Ma dopo devo dire che ho sentito tutta l’energia che poteva dare disputare la 100esima partita in questa competizione. Non avrei mai pensato di giocare così tante partite in Champions League, segnare così tanti gol e fare così tanti assist. È qualcosa di speciale».