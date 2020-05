Bayern, scaduto il diritto di riscatto per Perisic: fatta una richiesta all’Inter

Il Bayern Monaco ha deciso di non riscattare Ivan Perisic, almeno per il momento. Chiesto tempo all’Inter

Oggi scadeva il termine per riscattare Ivan Perisic. Il Bayern Monaco aveva la possibilità di confermare il croato per 20 milioni di euro ma l’opzione, stando a quanto riferito da Sky Sport, non verrà attivata

E adesso? Il Bayern Monaco ha chiesto ulteriore tempo per pensare a questo affare, sapendo che l’Inter non ha intenzione di fare sconti. Per cui il dialogo continua, i rapporti tra i due club sono buoni.