Bergamo, accoltellato un tifoso dell'Atalanta nei pressi dello stadio. La ricostruzione della vicenda - Calcio News 24

Bergamo, nei pressi del Gewiss Stadium è stato accoltellato un tifoso atalantino nella notte tra sabato e domenica

Bergamo, notte tra sabato e domenica. Il 26enne tifoso atalantino Riccardo Claris è stato accoltellato nei pressi del Gewiss Stadium dopo una lite con Jacopo De Simone: 18enne già arrestato per l’omicidio di Luciano Muttoni a Valbrembo.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Bergamo, l’episodio sarebbe avvenuto nei pressi del presunto omicida: una lite che aveva coinvolto una decina di ragazzi, anche armati con bastoni e spranghe, nella zona dello stadio di Bergamo.

Durante il sopralluogo, a poca distanza dal cadavere, sono stati ritrovati sia la lama che il manico del coltello da cucina in ceramica utilizzato per infliggere l’unica coltellata, rivelatasi poi mortale. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori indagini sulla vicenda.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e sarà sottoposta all’autopsia nei prossimi giorni. In carcere, invece, l’arrestato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’interrogatorio di convalida del Gip.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo, sono ancora in corso per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità di altri soggetti.

Il giovane è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti con un’ambulanza e un’auto medica. Tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani.