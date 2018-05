Behrami sfida l’Inter: «Sono favoriti, ma ci proveremo»

Valon Behrami, centrocampista dell’Udinese, ha parlato così del match con l’Inter, in programma domani alle 12.30 alla Dacia Arena

Dopo 11 sconfitte consecutive e l’esonero di Oddo, l’Udinese – ora sotto la guida di Tudor – torna a fare punti, grazie al pareggio ottenuto in casa del Benevento. Un risultato che comunque non può bastare ai friulani, ora in piena lotta per la salvezza, ma soprattutto in attesa di match complicati, come quello in programma domenica alle 12.30 contro l’Inter di Luciano Spalletti. Della gara, a Udinese Tv, ha parlato il centrocampista Valon Behrami.

Queste le sue parole: «Naturalmente con i nerazzurri partiamo da sfavoriti, perché si tratta di una squadra molto forte che ha degli obiettivi diversi rispetto ai nostri. Abbiamo comunque il tempo di preparare bene la gara: c’è bisogno di dare il massimo e lavorare in settimana per riuscire a fare quello che il mister ci chiede».