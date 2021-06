Belgio, ct Martinez: «Partita difficile da spiegare a chi l’ha vista in tv»

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Danimarca

VITTORIA – «Penso sia difficile da spiegare a chi l’ha vista in tv, ma facile per chi era allo stadio. I tifosi hanno creato un’incredibile atmosfera, li hanno aiutati a segnare. A quel punto, eravamo un po’ scioccati, non riuscivamo a tenere il ritmo dei danesi. C’era da aspettarselo, penso anche che nel primo tempo ci sia stata tanta emotività. Il secondo è stato più razionale, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Queste sono le vittorie di cui fare tesoro, che ti migliorano come squadra».

DE BRUYNE – «È difficile da dire, non puoi mai dubitare di uno col suo talento. Credo che però ci sia anche altro: il modo in cui ha giocato nel secondo tempo non è quello di un calciatore che è stato fermo. Dimostra come ha saputo lavorare, è stato impressionante per uno che è stato fuori così tanto riuscire a cambiare una partita così».