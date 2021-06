Belgio, Mertens si allena con Lukaku e carica l’ambiente: «Come in ‘La bella e la bestia’» – FOTO

Dries Mertens e Romelu Lukaku si preparano alla seconda sfida del girone di Euro2020 con la Danimarca. Nel frattempo si godono il primo posto nel proprio girone e trovano il tempo anche per un divertente siparietto.

L’attaccante del Napoli ha pubblicato poco fa una foto su Twitter scherzando con il compagno tramite la descrizione: «Stiamo girando il film ‘La bella e la bestia 2’. C’è ancora da decidere chi sarà la bestia…»

Filming beauty and the beast 2. Still deciding who should be the beast… pic.twitter.com/vRowgMT0ox

— Dries Mertens (@dries_mertens14) June 15, 2021