Belgio, il ct Martinez preoccupato: «Non completare la stagione sarebbe catastrofico»

Il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha commentato la possibilità che non si termini la stagione: queste le sue preoccupazioni

Roberto Martinez, ct del Belgio, si è detto molto preoccupato dell’ipotesi che non si termini la stagione sportiva. Queste le parole del commissario tecnico ai microfoni di BBC Sport Wales.

CONSEGUENZE – «Non completare le competizioni potrebbe avere conseguenze catastrofiche sul calcio europeo. L’unica soluzione è finire la stagione. Bisogna essere consapevoli che c’è rischio di mettere in una posizione finanziaria molto difficile delle istituzioni calcistiche che sono in vita da oltre 100 anni. UEFA e FIFA hanno adottato il giusto approccio. Gli Europei sono stati rinviati per permettere a ogni Federazione di trovare una soluzione per i contratti con le televisioni. In Belgio hanno scelto diversamente, ma perché tutti hanno accettato il verdetto del campo dopo 29 partite. Altrove, invece, potrebbe essere una catastrofe, perché si dovranno restituire i soldi dei diritti tv. Contro questo nemico invisibile bisogna combattere tutti insieme, essere responsabili e cercare soluzioni di buon senso. Per il calcio ci sono diverse opzioni: le porte chiuse, il campo neutro, oppure prolungare la stagione in modo da adattare i calendari ai Mondiali del 2022 in Qatar»