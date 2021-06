Belgio Italia, le ultime da Coverciano: Florenzi in gruppo. Tutti a disposizione di Mancini

Buone notizie da Coverciano: l’Italia è scesa in campo agli ordini di Mancini e anche Florenzi si è unito al gruppo. Tutti a disposizione del ct

Ottime notizie da Coverciano per Mancini. L’Italia è scesa in campo per una seduta di allenamento in vista della sfida di venerdì contro il Belgio dove il ct azzurro potrà contare anche su Alessandro Florenzi.

Come riporta Sky Sport il terzino dopo una prima parte di lavoro individuale si è unito al resto di gruppo e torna quindi a disposizione di Mancini per la sfida ai Diavoli Rossi. Il ct deve sciogliere ancora alcuni dubbi di formazione: rimangono vivi i ballottaggi tra Pessina e Barella a centrocampo e tra Chiesa e Berardi in attacco.