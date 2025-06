Belgio-Italia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stade Tourbillon va in scena la sfida tra Belgio-Italia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Allo Stade Tourbillon di Sion, in Svizzera, si alzerà il sipario sulla prima giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025 con la sfida tra Belgio-Italia femminile. Un match molto atteso, che segna l’esordio nel torneo per le Azzurre allenate da Andrea Soncin, desiderose di partire con il piede giusto e di dimostrare il loro valore in una competizione di altissimo livello.

Sarà una gara importante anche per misurare la crescita del gruppo italiano, che ha vissuto un percorso di rinnovamento e ringiovanimento negli ultimi anni. Le avversarie non saranno da sottovalutare: il Belgio si presenta come una formazione solida e organizzata, pronta a dare battaglia per il passaggio del turno. L’Italia, però, può contare su diverse giocatrici di esperienza e talento, pronte a trascinare la squadra nella fase iniziale del torneo.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Giugliano, Severini; Cantore, Piemonte, Bonansea.

Allenatore: Andrea Soncin.

Tra le certezze della formazione italiana figurano la presenza in porta di Laura Giuliani, la coppia centrale Salvai-Linari, e il tridente offensivo composto da Cantore, Piemonte e Bonansea, chiamato a garantire fantasia e gol.

Orario e dove vederla

La sfida tra Belgio-Italia femminile si giocherà giovedì 4 luglio 2025 alle ore 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58) e sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, per non perdere neppure un minuto dell’esordio azzurro agli Europei. L’incontro rappresenta anche un primo vero banco di prova per valutare lo stato di forma delle Azzurre e le ambizioni della Nazionale italiana in questo Europeo. La sfida contro il Belgio sarà decisiva per indirizzare da subito il cammino nel girone.