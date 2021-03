Belgio, Lukaku chiede di più: «Possiamo giocare meglio di così»

Il Belgio ha battuto il Galles per 3-1, ma Romelu Lukaku chiede di più alla squadra

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter impegnato con la Nazionale belga, è andato a segno su rigore nel 3-1 del Belgio contro il Galles. Il bomber, però, come riportato da rtbf.de ha chiesto di più ai suoi compagni.

«È stata una partita frustrante per tutta la squadra. Sappiamo di poter giocare meglio sfruttando il possesso palla, ma contro il Galles è stato difficile trovare le linee di passaggio giuste. Diciamo che stavolta abbiamo mostrato più voglia che qualità. Dobbiamo vincere anche le prossime partite e siamo contenti di aver iniziato bene. Gol su rigore? Quando non c’è Eden Hazard, tocca a me batterli».