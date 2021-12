Belgio, Martinez: «Deluso dopo l’Europeo, ora vinciamo i Mondiali»

Il c.t. del Belgio Martinez ha parlato della delusione all’Europeo, puntando però con convinzione al Mondiale di Qatar 2022

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, in una intervista a Eleven Sports ha fatto il bilancio del 2021 puntando poi con convinzione alla vittoria del Mondiale in Qatar del prossimo anno.

LE PAROLE – «Dopo l’eliminazione contro l’Italia di questa estate ero molto deluso per i miei giocatori. Ho fatto fatica ad accettarlo, mentre in Nations League mi ha assalito la rabbia, perché abbiamo regalato la partita alla Francia dopo un primo tempo molto buono. Ora abbiamo obiettivi chiari e 12 mesi per correggere gli errori del secondo tempo con i francesi, quando non abbiamo più giocato per vincere ma per non perdere, una cosa che proprio non sappiamo fare. Se vinciamo i Mondiali del 2022, sarebbe bello continuare fino al 2026».