Bellanova Inter, la fumata bianca non arriva: i nerazzurri riflettono

Calciomercato Cagliari: non è arrivata la fumata bianca nella trattativa per Bellanova all’Inter. I nerazzurri riflettono su due aspetti

Non è ancora arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Raoul Bellanova dal Cagliari all’Inter nonostante un lunghissimo, ormai, corteggiamento e sapendo che il ragazzo è il primo della lista per le fasce nerazzurre.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero ancora in fase di riflessione poiché ritengono eccessiva la richiesta del Cagliari di 10 milioni di euro più l’inserimento di Cesare Casadei ed è per questo che i nerazzurri hanno iniziato a guardare anche ad altre soluzioni (ieri incontro con agenti di Udogie). Bellanova resta in pole ma ancora nulla è deciso.

