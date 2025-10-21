Belotti Cagliari, novità sui tempi di recupero dell’attaccante: ecco quando è prevista la data del rientro! Le ultime sulle condizioni del ‘Gallo’

Belotti Cagliari, arrivano novità sui tempi di recupero dell’attaccante dopo l’intervento al crociato. Ecco quando è prevista la data del rientro!

Andrea Belotti ha intrapreso la fase di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, infortunio subito nelle scorse settimane, nel corso del match contro l’Inter. L’attaccante, arrivato al Cagliari nel 2025 dopo una lunga carriera in Serie A, dovrà affrontare un lungo periodo di recupero, ma è già al lavoro per tornare in campo nel miglior modo possibile.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il recupero di Belotti durerà circa sei mesi. Durante questo periodo, il giocatore seguirà un programma di riabilitazione intensiva, inizialmente lontano dalla Sardegna, sotto la supervisione di esperti ortopedici e fisioterapisti. La prima parte del recupero si concentrerà sulla ripresa completa della funzionalità del ginocchio operato.

Solo nella fase finale della riabilitazione, Belotti farà ritorno a Cagliari, dove continuerà il suo recupero sotto l’assistenza dello staff medico rossoblù. Il club, sotto la guida dell’allenatore Fabio Pisacane, ha sempre dato grande importanza alla salute e al recupero dei propri giocatori, e nel caso di Belotti, sta seguendo un percorso specifico che lo porterà a tornare a disposizione per le gare decisive nel finale della stagione.

Nonostante il lungo periodo di riabilitazione, Belotti non si lascia demoralizzare e resta determinato a tornare al massimo della forma fisica. I tifosi del Cagliari, intanto, seguono con attenzione il suo percorso di recupero, sperando di vederlo presto di nuovo in campo con la maglia rossoblù.

