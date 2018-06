Benatia sul futuro: «Parlerò con la Juventus, vedremo cosa fare»

Medhi Benatia e il futuro in bilico: il difensore della Juventus incontrerà i dirigenti per capire cosa fare sul mercato

Medhi Benatia è virtualmente fuori dai Mondiali anche se deve giocare l’ultima gara. Il Marocco ha perso col Portogallo e incontrerà la Spagna tra pochi giorni. Poi saluterà la Russia e si dedicherà al mercato, col futuro alla Juventus in bilico. Cosa farà il difensore bianconero? Per adesso andrà in vacanza e penserà alla famiglia, ammette lui, ha ancora due anni di contratto con la Juve e valuterà il da farsi. «Alla Juventus sto benissimo, ma voglio capire la società che cosa ha intenzione di fare. Non mi creo problemi in ogni caso» è quanto afferma il centrale marocchino.

La sua famiglia sta bene a Torino e, se dipendesse da lui, rimarrebbe alla Juventus, ma Benatia è consapevole sarà la Juve a decidere: «Nessuno mi ha chiesto di andare via, ma a trentun anni mi faccio delle domande». Il futuro presenta qualche nube, il difensore piace al Marsiglia e anche ad altri club in giro per l’Europa. La Juventus è in una fase di rinnovamento e Benatia potrebbe andarsene. «La Juve compra sempre i più bravi. Coi dirigenti ho un buon rapporto, ora farò un punto con loro e vedremo come agire» chiude a La Gazzetta dello Sport.